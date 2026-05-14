Pannelli ai Poggini | Sindaci sapevano di vendita terreni

L’associazione “No Valdera avvelenata” ha criticato i sindaci dei comuni di Casciana Terme Lari e Ponsacco, accusandoli di essere a conoscenza della vendita dei terreni sui quali è stato installato un impianto fotovoltaico ai Poggini. La questione riguarda la gestione e le decisioni prese da parte delle amministrazioni locali riguardo a questa installazione, che ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e associazioni.

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