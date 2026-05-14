Pannelli ai Poggini | Sindaci sapevano di vendita terreni
L’associazione “No Valdera avvelenata” ha criticato i sindaci dei comuni di Casciana Terme Lari e Ponsacco, accusandoli di essere a conoscenza della vendita dei terreni sui quali è stato installato un impianto fotovoltaico ai Poggini. La questione riguarda la gestione e le decisioni prese da parte delle amministrazioni locali riguardo a questa installazione, che ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e associazioni.
CASCIANA LARI-PONSACCO L’associazione "No Valdera avvelenata" attacca i sindaci di Casciana Terme Lari e Ponsacco, Paolo Mori e Gabriele Gasperini, per l’impianto fotovoltaico ai Poggini. "Sapevano da tempo – scrive ’No Valdera avvelenata’ – della vendita dei terreni ai Poggini per costruirci un parco fotovoltaico industriale di 14 ettari nel cuore della nostra area protetta, ma sono stati zitti, non sentendosi neanche in dovere di informare le proprie comunita dello scempio ambientale che si stava preparando. Hanno dato proprio una bella prova della loro concezione democratica, ma anche del fatto che difendere i propri territori, l’integrità di un’area protetta, con piante secolari e piena di biodiversità, a loro interessa ben poco".🔗 Leggi su Lanazione.it
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