La catena di discount apre un nuovo supermercato | parcheggio alberi e pannelli fotovoltaici per il punto vendita

Oggi viene aperto un nuovo supermercato di una nota catena di discount, dotato di un parcheggio ampio, aree verdi con alberi e pannelli fotovoltaici sul tetto. L’inaugurazione si inserisce in un piano di espansione che coinvolge diverse regioni e prevede l’assunzione di numerosi nuovi collaboratori, contribuendo a rafforzare la presenza sul territorio.

Lidl Italia prosegue il proprio percorso di crescita sul territorio nazionale inaugurando oggi undici nuovi punti vendita lungo tutto il Paese, portando all’assunzione di oltre 320 nuovi collaboratori. Fra questi c'è il nuovo supermercato di Lido Adriano, inaugurato ufficialmente questa mattina. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La catena commerciale apre un nuovo punto vendita a Ravenna: darà lavoro a nove collaboratoriLa catena di prodotti per la cura della persona, alimentazione bio e pet food sceglie Ravenna per consolidare ulteriormente la sua presenza in...

