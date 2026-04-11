Il Piemonte contro l' agrivoltaico | sì ai pannelli solari ma non sui terreni agricoli
La regione Piemonte ha approvato un disegno di legge che regola l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. La decisione limita la realizzazione di impianti agrivoltaici sui terreni agricoli, consentendone l’installazione solo in aree specifiche stabilite dalla normativa. La giunta regionale ha espresso chiaramente la volontà di tutelare le aree agricole, rigettando la possibilità di installare pannelli solari sui terreni destinati all’attività agricola.
Il Piemonte dice No ai campi e parchi agrivoltaici. La giunta regionale ha infatti dato il via libera al disegno di legge che stabilisce dove potranno essere installati i nuovi impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale. Il provvedimento, proposto dall'assessore all'ambiente Matteo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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