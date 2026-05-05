Dal 14 al 18 maggio si svolgerà a Milano l’edizione 2026 del Salone del Libro, la principale fiera italiana dedicata all’editoria. Tra gli espositori presenti ci sarà anche la casa editrice Star Comics, che parteciperà con un’area dedicata e proporrà diverse novità e incontri con gli autori. L’evento riunisce editori, autori e appassionati, offrendo una panoramica delle ultime uscite e delle iniziative in programma.

L’appuntamento con l’edizione 2026 del Salone del Libro è imminente: dal 14 al 18 maggio anche Star Comics parteciperà alla più importante fiera italiana dedicata all’editoria. Anche quest’anno, allo stand Star Comics ( padiglione 1, stand C40-D39 ) gli appassionati di manga e fumetti occidentali troveranno alcune importanti novità in anteprima. Inoltre, non mancheranno firmacopie con gli autori e interessanti panel di approfondimento legati al mondo Star Comics. GLI OSPITI I lettori potranno incontrare tre autori apprezzatissimi, che hanno contribuito al successo della rivista europea MANGA ISSHO. Sarà con noi Matteo Bussola, premiato scrittore best-seller e fumettista che su MANGA ISSHO ha pubblicato la toccante storia LA RAGAZZA CHE FACEVA COMPARIRE IL MONDO, disegnata dal talentuosoFausto Chiodoni.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Star Comics al Salone del Libro 2026: gli ospiti, gli eventi e le novità

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