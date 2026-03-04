Panini Comics presenta Alessandro Manzoni raccontato da Topolino

Panini Comics ha pubblicato “Alessandro Manzoni raccontato da Topolino”, un nuovo volume della collana TopoLibro. Il libro è dedicato a una delle figure più importanti della letteratura italiana e presenta una versione della vita e delle opere di Manzoni attraverso le vignette e i personaggi di Topolino. La pubblicazione si rivolge ai lettori di tutte le età e fa parte di una serie di edizioni da collezione.

Panini Comics presenta Alessandro Manzoni raccontato da Topolino, il nuovo TopoLibro da collezione dedicato a uno dei padri della letteratura italiana. Il volume – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 4 marzo insieme a Topolino 3667 – raccoglie due imperdibili storie in cui il grande romanzo incontra la fantasia disneyana. Con Paperino nei panni di un giovane Alessandro Manzoni e Paperoga in quelli dell'amico Tonio, PaperManzoni, rende omaggio all'autore milanese con un'interpretazione poetica sotto forma di racconto illustrato, scritto da Augusto Macchetto, con i disegni di Giada Perissinotto e Lorenzo Pastrovicchio e i colori di Andrea Cagol.