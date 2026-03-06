Pane latte carne e pesce | l’impennata del carrello

Negli ultimi giorni si registra un aumento dei prezzi di pane, latte, carne e pesce, rendendo più costoso il carrello della spesa. A questa situazione si aggiunge un incremento generale dei costi dei beni di prima necessità. La crescita dei prezzi interessa diversi settori e coinvolge le famiglie che quotidianamente devono affrontare spese più elevate. La tendenza si riscontra anche in altre città italiane.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Si fa sempre più pesante il paniere di beni e servizi che rappresenta i nostri consumi. A dircelo è l’indice Nic (acronimo di Nazionale dell’Intera Collettività) uno dei tre indici dei prezzi al consumo calcolati dall’Istat in Italia. Il Nic misura l’inflazione considerando l’intero sistema economico, ovvero il costo della vita per l’intera collettività fatta di famiglie di operai, impiegati, lavoratori autonomi e serve a calcolare l’inflazione media nazionale e a monitorare come variano i prezzi al dettaglio nel tempo. Le variazioni percentuali calcolate ad Arezzo sono fornite dall’ufficio statistica del Comune che elabora i dati Istat aggiornati a dicembre 2025: c’è l’impennata di molti prodotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

