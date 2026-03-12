L’arte di Valentina Schito a tò Kalòn | un progetto di rinascita tra forme simboliche del potere e potere dell’arte

A tò Kalòn riprendono gli incontri d’arte, un appuntamento che negli anni passati ha coinvolto pubblico e artisti con esposizioni e discussioni. Questa stagione vede la presenza delle opere di Valentina Schito, che propone un progetto incentrato su forme simboliche legate al potere e alla capacità dell’arte di comunicare. Le esposizioni si svolgono nello spazio dedicato alla cultura e all’espressione creativa.

Riprendono a tò Kalòn gli incontri d'Arte, che tante suggestioni e riflessioni hanno suscitato negli scorsi anni. Sabato 14 Marzo 2026, alle ore 18.30, a Martano (Lecce), in via Marconi 28, presso il Centro Culturale tò Kalòn dell'Associazione Itaca Min Fars Hus, condotto da Anna Stomeo e da Paolo Protopapa, incontriamo Valentina Schito, giovane artista di talento e di rara sensibilità, autrice di un progetto visivo all'incrocio tra arte, storia e pensiero critico, ricco di significati e richiami al mondo di oggi e al contesto artistico, culturale e politico contemporaneo.