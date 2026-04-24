Tomba di Pamela Genini profanata trovato capello biondo in una botola della casa dell' ex fidanzato Francesco Dolci - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inviato di "Chi l'ha visto?" ha trovato un capello biondo su una ragnatela all'ingresso di una botola nella casa dell'ex fidanzato Francesco Dolci, ed ha chiamato per un sopralluogo i carabinieri Possibili novità sul caso della tomba profanata di Pamela Genini. L'inviato di "Chi l'ha visto?.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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