L'inviato di "Chi l'ha visto?" ha trovato un capello biondo su una ragnatela all'ingresso di una botola nella casa dell'ex fidanzato Francesco Dolci, ed ha chiamato per un sopralluogo i carabinieri Possibili novità sul caso della tomba profanata di Pamela Genini. L'inviato di "Chi l'ha visto?.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tomba di Pamela Genini profanata, trovato capello biondo in una botola della casa dell'ex fidanzato Francesco Dolci - VIDEO

Notizie correlate

Profanata tomba Pamela Genini: trovato un capello biondo a casa dell’ex Francesco DolciOggi, giovedì 23 aprile, i carabinieri si sono recati a casa di Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, a Sant’Omobono Terme (Bergamo) perché lì...

Pamela Genini e il giallo di un capello biondo trovato in una botola della casa di Francesco DolciBergamo, 23 aprile 2026 - Cadavere profanato di Pamela Genini ora c’è il giallo del capello biondo trovato a Sant’Omobono Imagna su una ragnatela in...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata: un uomo ripreso dalle telecamere di notte; Vita in diretta 2025/26 - Tomba profanata di Pamela Genini, interrogato l'ex fidanzato - 15/04/2026 - Video; Tomba di Pamela Genini, tra chi indaga anche due carabinieri psicologi del Racis; Quarto Grado: Pamela Genini: chi ha profanato la tomba? Video.

Pamela Genini, alla profanazione della tomba potrebbero aver partecipato più persone: l'ipotesi dell'operaioAlla profanazione della tomba di Pamela Genini potrebbero aver partecipato più persone: la cronaca dei fatti dell'operaio che ha fatto la scoperta ... virgilio.it

Pamela Genini e la tomba profanata: il video di un uomo al cimiteroRiguardo al caso della tomba di Pamela Genini profanata, è emerso di recente il video di un uomo vicino al cimitero in cui è avvenuto ciò. newsmondo.it

Caso Pamela Genini: quale potrebbe essere il profilo psicologico di chi ha profanato la tomba A #Quartogrado l'approfondimento di Alessandra Viero. facebook

La tomba profanata di Pamela Genini: il filmato che ritrarrebbe un uomo nei pressi del cimitero è sotto la lente di chi indaga. #DentrolaNotizia x.com