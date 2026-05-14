Palloncini sul tema lastre rotte è propaganda fuori dagli spazi

La campagna elettorale a Vignola si accende con una nuova discussione tra il Partito Democratico, che sostiene di rinnovare la candidatura dell’attuale sindaca, e i ex alleati di Vignola Cambia, che hanno annunciato il loro candidato. La disputa si concentra su alcuni manifesti e palloncini sul tema delle lastre rotte, che sono stati definiti come propaganda fuori dagli spazi consentiti. La polemica coinvolge entrambi i fronti politici e si stanno approfondendo le rispettive posizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si scalda la campagna elettorale vignolese con una nuova lite tra il Pd (che candida a sindaco l’attuale prima cittadina Emilia Muratori) e gli ormai ex alleati di Vignola Cambia (che propone come candidato Enzo Cavani). Il Pd, in particolare, non ha affatto gradito il flash mob a suon di palloncini di Vignola Cambia per segnalare le lastre rotte in piazza dei Contrari, e invoca il rispetto delle regole sugli spazi elettorali. "Ben venga il confronto politico – recita una nota della Segreteria del Pd - anche acceso. Ben vengano le critiche, le proposte, le iniziative pubbliche e perfino le trovate creative. Ma tutto deve avvenire dentro un quadro di regole chiare, rispettate da tutti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Palloncini sul tema lastre rotte, è propaganda fuori dagli spazi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Risciò lasciati ancora fuori dagli spaziLUCCA Le prime verifiche ci sono state, ed avrebbero portato anche a alcune sanzioni da parte della Polizia Municipale, ma la situazione, in tema di... Danni da Concertone. Un mese per riparare lastre rotte e prato rovinatoIl responso del sopralluogo fatto dal Comune in piazza San Giovanni non ha lasciato spazio a dubbi: i nuovi danni alla pavimentazione emersi dopo la...