Palloncini sul tema lastre rotte è propaganda fuori dagli spazi
La campagna elettorale a Vignola si accende con una nuova discussione tra il Partito Democratico, che sostiene di rinnovare la candidatura dell’attuale sindaca, e i ex alleati di Vignola Cambia, che hanno annunciato il loro candidato. La disputa si concentra su alcuni manifesti e palloncini sul tema delle lastre rotte, che sono stati definiti come propaganda fuori dagli spazi consentiti. La polemica coinvolge entrambi i fronti politici e si stanno approfondendo le rispettive posizioni.
Si scalda la campagna elettorale vignolese con una nuova lite tra il Pd (che candida a sindaco l’attuale prima cittadina Emilia Muratori) e gli ormai ex alleati di Vignola Cambia (che propone come candidato Enzo Cavani). Il Pd, in particolare, non ha affatto gradito il flash mob a suon di palloncini di Vignola Cambia per segnalare le lastre rotte in piazza dei Contrari, e invoca il rispetto delle regole sugli spazi elettorali. "Ben venga il confronto politico – recita una nota della Segreteria del Pd - anche acceso. Ben vengano le critiche, le proposte, le iniziative pubbliche e perfino le trovate creative. Ma tutto deve avvenire dentro un quadro di regole chiare, rispettate da tutti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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