Risciò lasciati ancora fuori dagli spazi
Risciò ancora lasciati fuori dagli spazi destinati al parcheggio. Le prime verifiche sono state effettuate e hanno portato a alcune sanzioni da parte delle autorità competenti. La situazione riguarda veicoli che continuano a sostare in zone non autorizzate, creando problemi di ordine pubblico e sicurezza. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per cercare di arginare la problematica.
LUCCA Le prime verifiche ci sono state, ed avrebbero portato anche a alcune sanzioni da parte della Polizia Municipale, ma la situazione, in tema di risciò non è ancora sotto controllo e non mancano i posizionamenti fuori dagli spazi consentiti che vanno a impattare in modo significativo sull’arredo urbano. Nell’aprile scorso, il Comune aveva annunciato l’intensificazione dei controlli anche in relazione all’inizio della stagione turistica che ha portato, peraltro sin da subito, anche i primi incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze, in varie parti della città causati da utilizzatori indisciplinati. In tal senso, è ancora da...🔗 Leggi su Lanazione.it
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