Danni da Concertone Un mese per riparare lastre rotte e prato rovinato
Un mese di tempo è stato stimato per riparare le lastre rotte e sistemare il prato danneggiato in piazza San Giovanni a seguito dei danni causati dal concertone. Il Comune ha effettuato un sopralluogo nel luogo e ha constatato i danni alle superfici e alle installazioni. Le autorità hanno comunicato che i lavori di riparazione inizieranno nei prossimi giorni e si concluderanno entro il termine stabilito.
Il responso del sopralluogo fatto dal Comune in piazza San Giovanni non ha lasciato spazio a dubbi: i nuovi danni alla pavimentazione emersi dopo la rimozione del palco del 1° Maggio - segnalati ieri da Il Tempo - sono stati causati dalle attività di allestimento e disallestimento del palco del Concertone, esattamente come già accaduto lo scorso anno. E come lo scorso anno, precisano dal Campidoglio, saranno gli organizzatori dell'evento a farsi carico dei costi di riparazione: è necessario infatti sostituire 24 lastre di pietra, che compongono alcune delle fontane a raso realizzate con i lavori del Giubileo e che si sono spaccate, nonché circa cento metri quadrati di prato ridotto a fanghiglia.🔗 Leggi su Iltempo.it
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