Danni da Concertone Un mese per riparare lastre rotte e prato rovinato

Un mese di tempo è stato stimato per riparare le lastre rotte e sistemare il prato danneggiato in piazza San Giovanni a seguito dei danni causati dal concertone. Il Comune ha effettuato un sopralluogo nel luogo e ha constatato i danni alle superfici e alle installazioni. Le autorità hanno comunicato che i lavori di riparazione inizieranno nei prossimi giorni e si concluderanno entro il termine stabilito.

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Il responso del sopralluogo fatto dal Comune in piazza San Giovanni non ha lasciato spazio a dubbi: i nuovi danni alla pavimentazione emersi dopo la rimozione del palco del 1° Maggio - segnalati ieri da Il Tempo - sono stati causati dalle attività di allestimento e disallestimento del palco del Concertone, esattamente come già accaduto lo scorso anno. E come lo scorso anno, precisano dal Campidoglio, saranno gli organizzatori dell'evento a farsi carico dei costi di riparazione: è necessario infatti sostituire 24 lastre di pietra, che compongono alcune delle fontane a raso realizzate con i lavori del Giubileo e che si sono spaccate, nonché circa cento metri quadrati di prato ridotto a fanghiglia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Danni da Concertone. Un mese per riparare lastre rotte e prato rovinato Notizie correlate Un «salva condomini» per riparare i nuovi danni del SuperbonusE io pago! Direbbe il principe Antonio De Curtis che si trova a fare i conti, come quasi tutti i contribuenti italiani, con l’eredità lasciata da... San Sebastiano, 800mila euro per riparare i danni dell’alluvioneA un anno di distanza dai violenti eventi meteorologici che hanno colpito il territorio il 16 e il 17 aprile 2025, San Sebastiano da Po affronta la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Concerto del Primo maggio, la conta dei danni: lastre danneggiate e fontane spente per un mese; Danni a piazza San Giovanni, Concertone nel mirino. Oggi sopralluogo; Le pagelle del Concertone del Primo Maggio: La Niña entusiasma, tutti pazzi per Geolier; Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio. Danni da Concertone. Un mese per riparare lastre rotte e prato rovinatoIl responso del sopralluogo fatto dal Comune in piazza San Giovanni non ha lasciato spazio a dubbi: i nuovi danni alla pavimentazione emersi dopo ... iltempo.it Danni a piazza San Giovanni, Concertone nel mirino. Oggi sopralluogoSmontato il palco del 1° Maggio , ieri mattina piazza San Giovanni si è mostrata con nuovi danni alla pavimentazione . Non si tratta ... iltempo.it Secondo Guè il concertone del primo maggio è “La cosa più pacco in Italia dopo il soft clubbing”. Con soft clubbing si intende la pratica - sempre più diffusa - di andare a ballare di mattina anziché di notte, senza perseguire eccessi di alcun genere, consuman - facebook.com facebook