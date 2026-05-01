Il 1 maggio 2026 a Lodi si svolgerà un torneo di pallavolo dedicato alle ragazze, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione e il divertimento. L’evento coinvolge diverse squadre locali e ha anche uno scopo benefico, supportando le attività agricole in Ruanda. La manifestazione mira a creare un momento di aggregazione tra le giovani partecipanti, unendo sport e solidarietà in un’unica occasione.

Lodi, 1 maggio 2026 – Un torneo di pallavolo per stare insieme, divertirsi e anche per sostenere l'agricoltura del Ruanda. Le protagoniste, alla “Coppa delle palme”, a Lodi, sono ragazze under 13. Hanno uno sguardo da grandi, come gli impegni della campagna “Sport contro la fame”. L'obiettivo, attraverso manifestazioni sportive sul territorio, in Lombardia e in molte altre regioni, è sostenere progetti contro la malnutrizione nei Paesi più svantaggiati. A Lodi le pallavoliste hanno giocato per un'iniziativa del Movimento lotta alla fame nel mondo (Mlfm), un'organizzazione che aderisce alla federazione Focsiv. I contributi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ruanda chiama, Lodi risponde: un torneo di pallavolo con le ragazze a sostegno dell’agricoltura

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