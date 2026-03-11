Lo staff tecnico della Pallavolo Grosseto si arricchisce con il ritorno di Ferraro, che torna a far parte della squadra. La società ha annunciato ufficialmente il suo rientro, rafforzando il gruppo di allenatori e collaboratori. Ferraro aveva già lavorato in passato con il club e ora riprende il suo ruolo all’interno dello staff tecnico.

Lo staff tecnico della Pallavolo Grosseto si arricchisce con l’arrivo (un ritorno, in realtà) di un allenatore di grande esperienza: " Luigi Ferraro – dicono i dirigenti della società cittadina – torna in Pallavolo Grosseto e il suo rientro segna l’inizio di una nuova fase fatta di ambizione, programmazione e crescita". "Sono contento di rientrare nella mia Grosseto, in un contesto che conosco bene, dove c’è sempre stata voglia di fare, ambizione e grande organizzazione e che oggi dispone di uno staff tecnico qualificato, giovane e di grande prospettiva – dice Ferraro (nella foto) –. L’obiettivo è chiaro: continuare a far crescere il progetto tecnico e portare le nostre atlete a esprimere un livello di gioco sempre più alto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo Grosseto. Staff tecnico, torna Ferraro

Articoli correlati

Davide Ancelotti di nuovo con Carlo alla guida della Selecao: il tecnico torna nello staff per la preparazione MondialeMercato Inter, nerazzurri in pole sulle italiane per Goretzka! E anche Oaktree adesso ha cambiato idea Calciomercato Inter, rivoluzione in estate: 5...

Formazione Under 18 femminile. Pallavolo Grosseto. Argento che contaSi è chiuso con una grande medaglia d’argento il campionato Under 18 del Basso Tirreno per la Pallavolo Grosseto.

Una selezione di notizie su Pallavolo Grosseto

Temi più discussi: Luigi Ferraro torna in Pallavolo Grosseto: nuova era di ambizione e crescita nel volley femminile; Il Follonica deve arrendersi un’altra volta; Volley Serie C, Torretta piega Grosseto 3-1 ed è sempre più prima; Serie C femminile. La Pallavolo Grosseto cede al tie break.

Colpo grosso della Pallavolo Grosseto che ingaggia l’allenatore Luigi FerraroCondividi i nostri contenutiIl tecnico Luigi Ferraro torna in Pallavolo Grosseto. Il suo rientro segna l’inizio di una nuova fase fatta di ambizione, programmazione e crescita si legge nel comunicat ... grossetosport.com

Serie C femminile: sarà Battaglia per la Pallavolo Grosseto ospite della seconda in classifica Volley Club Le Signe una delle squadre più forti del campionatoGrosseto. Non abbiamo niente di certo commenta alla vigilia della gara, l’allenatrice del Giorgio Peri Elisabetta Alberti, quando parla degli infortuni della scorsa settimana che hanno visto protag ... grossetosport.com

PALLAVOLO GROSSETO da il benvenuto a Luigi Ferraro #volley #IlGiunco - facebook.com facebook