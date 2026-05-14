Dopo la sconfitta per 32-29 subita in Svizzera, l’allenatore della nazionale italiana di pallamano ha dichiarato che la squadra può ribaltare il risultato nel ritorno. La partita di andata, giocata all’Hallenstadion di Zurigo, ha visto i padroni di casa prevalere di tre reti. Hanning ha invitato i tifosi a sostenere la nazionale nel match di ritorno, senza esprimere preoccupazioni riguardo alla situazione. La sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2027 si svolgerà in Italia.

La sconfitta per 32-29 maturata all’Hallenstadion di Zurigo contro i padroni di casa, nella gara d’andata del terzo e decisivo turno di qualificazione ai Mondiali 2027, non spaventa Bob Hanning. Il dt della Nazionale italiana di pallamano ha analizzato la gara contro gli elvetici proiettandosi sul ritorno. Intervistato dal sito della FIGH, il responsabile tecnico degli azzurri ha detto: “ È stata una partita davvero eccellente. Abbiamo giocato davvero molto bene e quei tiri dai sette metri sono diventati quasi una punizione, non un buon modo per segnare. Di questo dobbiamo sicuramente parlare perché è già la seconda partita, dopo l’amichevole contro la Francia, che ci troviamo in una situazione analoga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Bob Hanning carica l’Italia: “Contro la Svizzera possiamo ribaltarla. Vogliamo la spinta dei tifosi”

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