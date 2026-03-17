Pallamano | Italia svelata la sede dello spareggio per i Mondiali 2027 contro la Svizzera
La nazionale italiana di pallamano maschile, guidata da Bob Hanning, si trova attualmente in ritiro al Pala Karl Wolf di Merano, dove si sta preparando per l’amichevole di sabato contro l’Ungheria. Nel frattempo, la Federazione italiana di pallamano ha annunciato la sede dello spareggio contro la Svizzera per la qualificazione ai Mondiali del 2027. La partita si giocherà in una città italiana ancora da definire.
Mentre in questi giorni la nazionale italiana maschile di Bob Hanning è in ritiro al Pala Karl Wolf di Merano, per preparare l’amichevole di sabato prossimo contro l’Ungheria, la FIGH pensa al futuro degli Azzurri. La federazione infatti ha svelato la sede della gara di ritorno per lo spareggio che vale il biglietto d’accesso ai Mondiali 2027, nel doppio confronto che vedrà l’Italia sfidare la Svizzera. L’andata si terrà in territorio elvetico il 13 maggio a Zurigo (ore 19.00), mentre il “return match” si terrà domenica 17 maggio alle ore 18.00 al PalaCattani di Faenza. L’ultima volta in questa location risale al 2019, quando gli azzurri superarono la Slovacchia in un testa a testa valido per le qualificazioni europee. 🔗 Leggi su Oasport.it
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