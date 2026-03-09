L' ultima missione - Project Hail Mary Ryan Gosling unisce le forze con un alieno nel nuovo trailer

Il film tratto dal romanzo scritto da Andy Weir arriverà il 19 marzo nelle sale e, nell'attesa, sono state condivise nuove spettacolari, e divertenti, immagini. Sony Pictures ha condiviso online un nuovo trailer dell'atteso film L'ultima missione: Project Hail Mary, che vede protagonista l'attore canadese Ryan Gosling nel ruolo di un professore che si ritrova impegnato nel tentativo di salvare l'umanità. Il film sarà distribuito nei cinema italiani a partire da giovedì 19 marzo grazie alla distribuzione di Eagle Pictures. Cosa mostra il nuovo trailer del film Nel video inedito del progetto ispirato alla storia raccontata tra le pagine si vede il protagonista, Ryland Grace (Ryan Gosling), mentre è nello spazio e inizia a ricordare i dettagli della sua missione prima di compiere un inaspettato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

