Imprese e sociale uniscono le forze | al via il progetto per il lavoro inclusivo

Lunedì 13 è stato firmato un protocollo d’intesa tra diverse organizzazioni del settore cooperativo, agricolo e delle imprese di servizi, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone fragili. La collaborazione coinvolge sia enti del profit che del non profit, con l’intento di creare opportunità di lavoro più aperte e accessibili. La firma segue un accordo che mira a rafforzare l’impegno congiunto tra le realtà coinvolte nel progetto.

Alleanza tra profit e non profit per l’inclusione lavorativa delle persone fragili. È stato siglato lunedì 13 il Protocollo d’intesa ‘Fenice - Lavoro inclusivo, valore condiviso’, da Confcooperative Romagna-Estense, Legacoop Estense insieme a Cia, Coldiretti, Cna, Confartigianato, Confcommercio e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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