Palestrina | ai domiciliari gestiva un magazzino di falsi in una villa

Una donna agli arresti domiciliari è stata accusata di gestire un magazzino di prodotti falsi all’interno di una villa. I Carabinieri hanno scoperto nel terreno di proprietà di una famiglia albanese materiali utili alla produzione e alla conservazione di merce contraffatta. Durante le indagini, sono stati sequestrati diversi oggetti e documenti che attestano l’attività illecita. La donna, secondo quanto ricostruito, coordinava le operazioni dal suo domicilio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

?? Punti chiave Come faceva una donna agli arresti domiciliari a gestire un magazzino? Cosa hanno trovato i Carabinieri nascosto nel terreno degli albanesi? Chi gestiva concretamente le vendite dei prodotti attraverso i social network? Perché l'odore di marijuana ha portato alla scoperta del centro logistico??? In Breve Donna ai domiciliari affittava stanza a padre e figlio albanese per stoccaggio. Vendite gestite tramite canali digitali e app di messaggistica dai due albanesi. Perquisizioni .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palestrina: ai domiciliari gestiva un magazzino di falsi in una villa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lecce, donna ai domiciliari in strada mostra documenti falsi agli agenti: dopo poche ore finisce in carcereÈ stata disposta la custodia cautelare in carcere per una donna di 35 anni originaria di Galatina, già sottoposta agli arresti domiciliari per furto... Manfredonia, pestarono un giovane in villa: tre ai domiciliariPestorono un giovane in Villa a Manfredonia negli ultimi giorni del 2025 e per questo sono finiti ai domiciliari tre giovanissimi della città del... PALESTRINA – Donna ai domiciliari nasconde gran bazar di capi di abbigliamento falsiI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina, nel corso di un controllo ad una 40enne italiana, sottoposta al regime della detenzione domiciliare in una villetta di proprietà, ... tiburno.tv Maxi giro del falso scoperto a Palestrina: sequestrati Rolex, Gucci e Louis Vuitton contraffattiScarpe firmate, borse di lusso, piumini, accessori e orologi venduti online come fossero originali. Ma dietro i marchi di Rolex, Gucci, Louis Vuitton, Chanel e The North Face si nascondeva un vasto gi ... fanpage.it