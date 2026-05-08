Una donna di 35 anni è stata trasferita in carcere a Lecce dopo aver mostrato documenti falsi agli agenti mentre si trovava in strada, pochi giorni dopo essere stata posta agli arresti domiciliari. La stessa donna era stata arrestata in un supermercato per un furto e aveva tentato di evitare il carcere esibendo documenti contraffatti. L’aggravamento della misura cautelare è stato deciso nel corso delle verifiche.

È stata disposta la custodia cautelare in carcere per una donna di 35 anni originaria di Galatina, già sottoposta agli arresti domiciliari per furto in un supermercato. Il provvedimento è stato adottato dall’Autorità Giudiziaria dopo che la donna è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione, violando le prescrizioni imposte dalla misura restrittiva. I fatti: dalla misura alternativa alla custodia in carcere Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio che ha portato all’aggravamento della misura cautelare risale alla sera del 28 aprile 2026, quando una volante del Commissariato di P.S. di Galatina ha intercettato la donna in strada, in compagnia di un’altra persona.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lecce, donna ai domiciliari in strada mostra documenti falsi agli agenti: dopo poche ore finisce in carcere

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