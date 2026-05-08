Tre ragazzi nati nel 2005 sono stati posti agli arresti domiciliari dopo aver aggredito un giovane in una villa di Manfredonia negli ultimi giorni del 2025. L'episodio si è verificato nel contesto di un fatto di cronaca locale, con i dettagli ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. I giovani coinvolti sono stati identificati e sottoposti a misure cautelari in attesa di ulteriori sviluppi.

Pestorono un giovane in Villa a Manfredonia negli ultimi giorni del 2025 e per questo sono finiti ai domiciliari tre giovanissimi della città del golfo, tutti classe 2005. Il trentenne, secondo gli inquirenti, fu prima insultato dai tre ventenni e poi aggredito brutalmente con calci e pugni, anche alla testa. Dopo l'aggressione fu anche minacciato dai tre giovani di non denunciare l'accaduto alle Forze dell'Ordine. La vittima riportò danni gravi, come la frattura completa della mandibola e diverse tumefazioni in varie parti del corpo. Per i tre ragazzi, identificati con le iniziali M.P., G.G. e A.F, sono scattati gli arresti domiciliari e lìapplicazione del braccialetto elettronico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, pestarono un giovane in villa: tre ai domiciliari

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