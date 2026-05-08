Manfredonia pestarono un giovane in villa | tre ai domiciliari
Tre ragazzi nati nel 2005 sono stati posti agli arresti domiciliari dopo aver aggredito un giovane in una villa di Manfredonia negli ultimi giorni del 2025. L'episodio si è verificato nel contesto di un fatto di cronaca locale, con i dettagli ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. I giovani coinvolti sono stati identificati e sottoposti a misure cautelari in attesa di ulteriori sviluppi.
Pestorono un giovane in Villa a Manfredonia negli ultimi giorni del 2025 e per questo sono finiti ai domiciliari tre giovanissimi della città del golfo, tutti classe 2005. Il trentenne, secondo gli inquirenti, fu prima insultato dai tre ventenni e poi aggredito brutalmente con calci e pugni, anche alla testa. Dopo l'aggressione fu anche minacciato dai tre giovani di non denunciare l'accaduto alle Forze dell'Ordine. La vittima riportò danni gravi, come la frattura completa della mandibola e diverse tumefazioni in varie parti del corpo. Per i tre ragazzi, identificati con le iniziali M.P., G.G. e A.F, sono scattati gli arresti domiciliari e lìapplicazione del braccialetto elettronico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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