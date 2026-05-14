Il presidente di Unitalsi ha dichiarato a Tgcom24 che i giovani rappresentano per l’associazione una risorsa inesauribile. La storica organizzazione, attiva dal 1903, si occupa di trasporto di ammalati verso Lourdes e altri santuari internazionali. La sua presenza si rivolge a persone con bisogni di assistenza durante pellegrinaggi religiosi e viaggi di spiritualità. La testimonianza è stata rilasciata in un’intervista in cui si è parlato del ruolo attuale dei giovani all’interno dell’associazione.

L'Unione nazionale italiana Trasporto ammalati a Lourdes e Santuari internazionali (Unitalsi) opera dal 1903. Anche quest'anno sono in programma pellegrinaggi con una presenza stimata di oltre 17mila persone. L'associazione avvicina molti giovani al volontariato (ne conta 3.500), sia sul territorio - nelle varie sezioni d'Italia - che durante i pellegrinaggi. "I giovani sono per noi una fonte inesauribile", dice a Tgcom24 Rocco Palese, presidente dell'Unitalsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Palese (presidente Unitalsi) a Tgcom24: "I giovani sono per noi una fonte inesauribile"

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