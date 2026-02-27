Sirivannavari di Thailandia | La natura per me è una fonte d' ispirazione inesauribile Non dovremmo dimenticare mai di proteggerla e ritenercene responsabili

La principessa thailandese ha presentato la collezione Echoes of Altitude, il suo ultimo lavoro nel settore della moda. La linea riflette un’estetica di lusso cool, caratterizzata da dettagli ricercati e di tendenza. Durante la presentazione, ha espresso l’importanza di proteggere la natura, definendola una fonte di ispirazione inesauribile e sottolineando la sua responsabilità nel preservarla.

Non solo royal e fashion designer, Sirivannavari ama molto la fotografia, tanto da aver esposto, in occasione della mostra Journey Through the Lens alla Galleria Leica a Francoforte nel 2024, scatti realizzati in Egitto, Thailandia, Kenya e Italia. Ed è proprio questa passione, unita a quella per i viaggi, ad aver ispirato Echoes of Altitude, la collezione Autunno-inverno 202627 presentata a Milano in occasione della recente fashion week. Ispirata dalla natura, stabilisce un dialogo tra estetica sportiva e haute couture.