Mattarella ricorda Benedetto Croce Inesauribile fonte di conoscenza

ROMA (ITALPRESS) – "Benedetto Croce, intellettuale di primo piano del panorama culturale mondiale e figura politica italiana di grande rilievo, è stato un maestro, le cui ricerche hanno abbracciato molteplici discipline del sapere umanistico, dall'arte alla filosofia, dalla critica letteraria alla storiografia, tramandando un'inesauribile fonte di conoscenza. Per Croce, la componente culturale era elemento imprescindibile per l'arricchimento della società e un bene da tutelare e diffondere per il progresso collettivo. La "religione della libertà", evidenziata nella sua "Storia d'Europa nel secolo decimonono" ispirò tutta la sua azione". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 160° anniversario della nascita di Benedetto Croce. "Senatore del Regno d'Italia, fu Ministro della Pubblica Istruzione, promuovendo provvedimenti volti a garantire la qualità del sistema scolastico e a salvaguardia del patrimonio artistico e paesaggistico del Paese", aggiunge.

Marialisa Povegliano con “Ferro e terra. Fonte inesauribile di creatività”Marialisa Povegliano ha aperto il suo atelier a Feletto Umberto, dove combina argilla, ferro e legno per creare opere moderne.

Furgone investe una donna in via Benedetto Croce a PisaStamattina, 10 dicembre, un incidente stradale si è verificato in via Benedetto Croce a Pisa, coinvolgendo un furgone e una donna.