L’Università degli Studi di Palermo ha avviato un progetto di ricerca sulla Targa Florio che analizza come la salute della bocca possa influenzare le prestazioni dei piloti. Lo studio si concentra sull’apparato stomatognatico e il suo possibile impatto durante le competizioni. La ricerca mira a capire se e come problemi odontoiatrici possano incidere sull’efficienza in gara. Il progetto coinvolge professionisti del settore medico e sportivo.

L’Università degli Studi di Palermo porta la scienza medica sul tracciato della Targa Florio, con un progetto di ricerca che analizza il legame tra la salute dell’apparato stomatognatico e le prestazioni dei piloti. Le attività scientifiche si svolgeranno dal 12 al 16 maggio, con un momento di approfondimento intitolato Performance sportiva e salute fissato per il 12 maggio alle ore 10:30 presso l’aula magna di Ingegneria, situata nell’Edificio 7 di Viale delle Scienze a Palermo. Tecnologia avanzata e monitoraggio neuromuscolare in pista. Il team di ricerca, guidato dai professori Scardina e Messina, ha deciso di potenziare lo studio avviato nella precedente edizione, portando il campione analizzato a 30 piloti per garantire una solidità clinica e scientifica superiore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Targa Florio: la scienza studia come la bocca influenza i piloti

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