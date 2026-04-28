I kart scaldano i motori la frazione si trasforma in una pista per 80 piloti | dal 2017 è ripartita la tradizione

A San Carlo di Cesena, i motori dei kart si accendono di nuovo: il 3 maggio torna il trofeo nazionale ‘Circuiti cittadini’, portando sulla pista 80 piloti provenienti da tutta Italia. La manifestazione, che si era interrotta nel 2017, riprende dopo sei anni, trasformando la frazione in un vero e proprio circuito per le competizioni. La giornata vedrà sfidarsi i partecipanti in un evento che richiama appassionati e addetti ai lavori.

I kart scaldano i motori a San Carlo di Cesena, il 3 maggio torna il trofeo nazionale ‘Circuiti cittadini’. In pratica, come da tradizione, la frazione periferica è pronta a trasformarsi in una pista, si daranno battaglia circa 80 piloti da tutta Italia (non mancherà qualche driver straniero).🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Villaggio Sud Agrifest: si scaldano i motori per la quinta edizioneC’è già una data da segnare in agenda per chi ama la terra, le idee che nascono dal lavoro e le comunità che si incontrano. Staffetta di Primavera a Vicopisano, si scaldano i motori per la 37esima edizioneVicopisano, 18 marzo 2026 – Il calendario del podismo toscano propone uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione: la 37ª...