Palajapan il cantiere fermo è vittima di un graffito vandalico

Il cantiere di Palajapan, in fase di costruzione, si trova attualmente fermo a causa di un episodio di vandalismo. Un graffito è stato disegnato sulle pareti del sito, che ha portato alla sospensione dei lavori. Gli investigatori stanno cercando di capire come il vandalo sia riuscito a superare i controlli di sicurezza e accedere all’area. La sospensione dei lavori è iniziata dopo aver speso circa 4 milioni di euro, senza ancora una data di riavvio.

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? Punti chiave Come ha fatto il vandalo a superare i controlli della struttura?. Perché i lavori sono rimasti bloccati dopo i primi 4 milioni?. Chi gestirà la gara d'appalto per il secondo lotto funzionale?. Quali rischi concreti corre la città con questo cantiere aperto?.? In Breve Secondo lotto funzionale da 6 milioni di euro approvato dopo stallo dal 2017.. Gara per servizi di progettazione da 475.289,91 euro conclusasi il 9 marzo scorso.. Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato a novembre 2025 per sbloccare i lavori.. Primo stralcio finanziato dal governo giapponese con 4 milioni di euro nel 2017.. Un graffito è apparso sulla cima del Palajapan di Centi Colella, trasformando un cantiere fermo in un potenziale pericolo per chiunque tenti l’arrampicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palajapan, il cantiere fermo è vittima di un graffito vandalico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pescara, cantiere fermo: rischio buco di 3 milioni per il palasportL’area di via Di Girolamo a Pescara, dove il terreno è stato scavato per far posto a un nuovo impianto sportivo, è oggi un vuoto immobile che... Arzachena, ecocentro di Naseddu fermo: mistero sul cantiere fantasma? Cosa sapere Chiuso l'ecocentro di Naseddu ad Arzachena per un presunto ampliamento senza lavori in corso.