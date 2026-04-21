A Pescara, il cantiere per il nuovo palasport si trova attualmente fermo, lasciando un’area di via Di Girolamo un vuoto di terra scavata senza avanzamenti. La situazione potrebbe comportare un danno economico stimato in circa 3 milioni di euro per la città. La zona rimane inattiva, con il terreno aperto e senza segni di ripresa imminente.

L’area di via Di Girolamo a Pescara, dove il terreno è stato scavato per far posto a un nuovo impianto sportivo, è oggi un vuoto immobile che minaccia di trasformarsi in un buco economico per la città. Il rischio concreto è che i circa 3 milioni di euro stanziati tramite i fondi PNRR vadano perduti, lasciando ai cittadini l’onere di dover restituire quanto già speso o di finanziare l’opera con risorse proprie. La scadenza del 30 giugno, termine prorogato rispetto al precedente 30 marzo, sembra ormai un traguardo irraggiungibile per un cantiere che non vede operai da tempo. Un cantiere fermo e il rischio di un debito per la collettività. Piero Giampietro, capogruppo del Partito Democratico, ha descritto la situazione attuale come una vera e propria voragine amministrativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, cantiere fermo: rischio buco di 3 milioni per il palasport

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