Arzachena ecocentro di Naseddu fermo | mistero sul cantiere fantasma

L’ecocentro di Naseddu, ad Arzachena, risulta attualmente chiuso senza che siano stati avviati lavori di ampliamento. La struttura è rimasta inattiva da diversi giorni e non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni del fermo. La situazione ha generato curiosità tra i residenti, mentre le autorità non hanno ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito.

? Cosa sapere Chiuso l'ecocentro di Naseddu ad Arzachena per un presunto ampliamento senza lavori in corso.. Tutta la gestione rifiuti dell'area gravita ora sulla struttura operativa di Cannigione.. Il cancello metallico dell’ecocentro di Naseddu ad Arzachena blocca il conferimento dei rifiuti in un momento in cui la stagione turistica sta già accelerando i propri ritmi, costringendo l’intera gestione dello smaltimento a gravare sulla sola struttura operativa di Cannigione. La chiusura della struttura di Naseddu non è solo un intoppo logistico, ma una ferita aperta nel servizio essenziale che sostiene il decoro del territorio. Mentre i flussi di visitatori iniziano a popolare le strade della zona, la capacità di gestire gli scarti che esulano dal normale servizio porta a porta si sta riducendo drasticamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arzachena, ecocentro di Naseddu fermo: mistero sul cantiere fantasma Notizie correlate Rimpallo tra Comune e Regione sul cantiere "fantasma": così il ponte di Campanelle è chiuso da sette mesi"Eravamo ieri mattina presso il ponte di Campanelle insieme ad alcuni residenti, al presidente del Campanelle, ai consiglieri della VII... Arzachena, incidente sul lavoro: operaio gravemente ferito da un albero durante potatura, elisoccorso in azione.Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Arzachena, in Sardegna, questo mercoledì 11 febbraio 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Emergenza rifiuti ad Arzachena: ecocentro di Naseddu resta chiuso. Arzachena, assegnati 7 lotti del Pip nella zona artigianale di Naseddu«Dopo 6 anni di lavoro degli uffici comunali, di verifica e ricognizione, 7 aziende arzachenesi potranno espandere l’attività o creare nuove iniziative su terreni concessi a prezzi agevolati dall’Ente ... unionesarda.it Arzachena, muro ultimato: riaperta al traffico via dell’ArtigianatoUtilizzando i fondi Pnrr assegnati al Comune nel 2023, l’amministrazione comunale di Arzachena, con l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Azzena, ha visto portati a termine in questi giorni i lavori ... unionesarda.it