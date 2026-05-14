Pagine di Rachmaninov per la conferenza concerto di Alessandro Taverna

Un nuovo concerto si svolgerà questa settimana, con un programma dedicato alle pagine di Rachmaninov. L’evento è organizzato dall’Accademia di Studi pianistici Antonio Ricci, guidata dalla professoressa Flavia Brunetto. Il concerto vedrà protagonista il pianista Alessandro Taverna, che interpreterà le composizioni del compositore russo. La serata si svolgerà presso la sede dell’accademia, con ingresso aperto al pubblico.

Nuovo appuntamento musicale organizzato dall’Accademia di Studi pianistici Antonio Ricci presieduta dalla professoressa Flavia Brunetto. Sabato 16 maggio alle 17.30 a Palazzo Antonini, sede dell’università degli studi di Udine, il pianista Alessandro Taverna terrà una conferenza concerto dedicata.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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