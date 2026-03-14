Teatro San Carlo | Fabio Luisi torna in concerto con Alessandro Taverna

Il 14 marzo 2026 alle ore 19:00, il Teatro di San Carlo ospiterà un concerto della Stagione di Concerti 202526. Fabio Luisi sarà sul podio e al pianoforte ci sarà Alessandro Taverna, entrambi protagonisti di questo evento. L’Orchestra del Lirico di Napoli si esibirà durante la serata, che prevede un programma musicale ancora da annunciare.

Fabio Luisi sul podio e Alessandro Taverna al pianoforte sono i protagonisti del prossimo appuntamento della S tagione di Concerti 202526 del Teatro di San Carl o, sabato 14 marzo 2026 (ore 19:00), che vedrà impegnata l’Orchestra del Lirico di Napoli.Le due opere proposte in programma, separate da poco meno di trent’anni, riflettono su uno stesso orizzonte musicale: la tradizione formale del classicismo. Wolfgang Amadeus Mozart, con il Concerto per pianoforte n. 21 in do maggiore, K 467, ne offre una delle espressioni più compiute negli anni della sua affermazione viennese. Ludwig van Beethoven, attraverso la Sinfonia n. 8 in fa maggiore, op. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Arona come Vienna: al Teatro San Carlo il concerto di Capodanno Senato, il concerto di Natale con Baglioni e l’orchestra San CarloIl tradizionale appuntamento del concerto di Natale in Senato vede quest’anno prendere forma sui brani eseguiti dall’orchestra e dal coro del teatro... Contenuti utili per approfondire Teatro San Carlo Fabio Luisi torna in... Discussioni sull' argomento Concerto Fabio Luisi / Alessandro Taverna; Napoli, Teatro San Carlo – Lucia di Lammermoor; Fabio Luisi torna al Teatro San Carlo con Alessandro Taverna - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; A teatro nel week end 14-15 marzo a Napoli: tutti gli spettacoli in scena. Fabio Luisi torna al Teatro San Carlo con Alessandro TavernaFabio Luisi sul podio e Alessandro Taverna al pianoforte sono i protagonisti del prossimo appuntamento della Stagione di Concerti 2025/26 del Teatro di San ... napolivillage.com L’orologio simbolico del Teatro di San Carlo: All’interno del celebre Teatro di San Carlo, uno dei teatri d’opera più antichi e prestigiosi d’Europa, si trova un elemento scenografico di straordinaria originalità: l’orologio collocato sotto l’arco del proscenio. A prim - facebook.com facebook