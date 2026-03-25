Giovedì 26 marzo alle 20, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si terrà un concerto di musica classica con la pianista Lilya Zilberstein. La programmata esecuzione prevede brani di Chopin, Skrjabin e Rachmaninov. L’evento è aperto al pubblico e si inserisce nella stagione concertistica del teatro.

Nuovo appuntamento con la grande musica classica in arrivo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Protagonista sarà, giovedì 26 marzo con inizio alle 20.30, la celebrata pianista Lilya Zilberstein, con un programma tutto dedicato ai tre autori che meglio rappresentano il suo pianismo: un viaggio che, dal cuore del Romanticismo di Chopin, ci condurrà alle visioni di Skrjabin per poi materializzarsi nel gusto neoromantico di Rachmaninov. Il concerto, che fa parte della Stagione Musica 202526 firmata dal direttore artistico Paolo Cascio e realizzata anche con il sostegno di Fondazione Friuli, sarà preceduto, alle ore 18.00, da una conferenza di approfondimento sul programma dal titolo Preludi dell’est. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Lilya Zilberstein in concerto al Nuovo su pagine di Chopin, Skrjabin e Rachmaninov

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