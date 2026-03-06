Una persona si trova senza connessione internet da diversi giorni e si chiede se possa ricevere un rimborso. Quando la linea internet o telefonica rimane inattiva per un periodo prolungato, la legge prevede alcune forme di tutela per i consumatori. La questione riguarda la possibilità di ottenere un risarcimento o un rimborso in questi casi.

Se la linea internet o telefonica resta inattiva per giorni, la legge prevede diverse forme di tutela. La disciplina delle telecomunicazioni stabilisce infatti indennizzi automatici per i disservizi e nei casi più gravi il diritto al risarcimento dei danni, ad esempio se il disservizio internet impedisce di lavorare e provoca una perdita economica. L’indennizzo è previsto se la linea non funziona correttamente e serve a compensare il disservizio, mentre il risarcimento presuppone la prova di un danno concreto subito dall’utente. Accanto a queste tutele può aggiungersi il rimborso del servizio pagato ma non utilizzato, se la linea rimane inutilizzabile per un periodo significativo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sono senza connessione internet da giorni: posso farmi rimborsare?

Da due giorni l’Iran è di nuovo senza internetDa due giorni, ovvero dall’inizio del conflitto con Stati Uniti e Israele, l’Iran è senza internet.

''In via delle Caminate senza telefono e internet da oltre 25 giorni''Scrive il lettore: ‘’Abitiamo in via delle Caminate 36/C e da oltre 25 giorni siamo completamente privi sia di linea telefonica fissa sia di...

I Gave My First Love to the CEO I'd Always Wanted—Then Vanished Without a Trace

Tutto quello che riguarda Sono senza connessione internet da....

Temi più discussi: Offerte internet con modem gratis: 3 tariffe a confronto; Oristano, telefoni muti: disagi in mezza città - L'Unione Sarda.it; Internet down in Italia? Connessioni lentissime dal 2 marzo: ecco cosa sta succedendo – LMF; Un sabato senza rete.

Windows 11 senza Internet dopo l'aggiornamento: il bug e come risolverloWindows 11 24H2 e 25H2 possono perdere la connessione Internet dopo alcuni aggiornamenti: ecco cosa succede e qual è la vera soluzione. smartworld.it

Disservizi linea Internet e mancata assistenza: dal reclamo alla gestione della controversiaLa connessione Internet è lenta o si interrompe? Se l’assistenza del provider non risolve il problema devi inviare un reclamo: ecco come far valere i tuoi diritti. facile.it

Polizia e vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in corso le verifiche; davanti al Tribunale più mezzi di vigili del fuoco e d - facebook.com facebook

#Napoli, Hojlund insegue due record: i numeri sono pazzeschi x.com