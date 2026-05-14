Femminicidio Giada Zanola oggi la sentenza | la Procura chiede l’ergastolo per Andrea Favero

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è prevista la sentenza nel processo per il femminicidio di Giada Zanola, una donna di 33 anni trovata morta il 29 maggio 2024 sotto il cavalcavia di via Prati a Vigonza, lungo l’autostrada A4. La Procura ha richiesto l’ergastolo per l’imputato, Andrea Favero, coinvolto nel caso. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre si attendono le decisioni della corte.

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Giada Zanola, 33 anni, fu trovata morta il 29 maggio 2024 sotto il cavalcavia di via Prati a Vigonza, sull’A4. Per l’accusa, l’ex compagno Andrea Favero l’avrebbe stordita con psicofarmaci e poi gettata nel vuoto. Oggi dovrebbe arrivare la sentenza di primo grado. L'accusa chiede il massimo della pena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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