Femminicidio Giada Zanola oggi la sentenza | la Procura chiede l’ergastolo per Andrea Favero

Oggi è prevista la sentenza nel processo per il femminicidio di Giada Zanola, una donna di 33 anni trovata morta il 29 maggio 2024 sotto il cavalcavia di via Prati a Vigonza, lungo l’autostrada A4. La Procura ha richiesto l’ergastolo per l’imputato, Andrea Favero, coinvolto nel caso. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre si attendono le decisioni della corte.

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