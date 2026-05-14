Femminicidio Giada Zanola oggi la sentenza | la Procura chiede l’ergastolo per Andrea Favero
Oggi è prevista la sentenza nel processo per il femminicidio di Giada Zanola, una donna di 33 anni trovata morta il 29 maggio 2024 sotto il cavalcavia di via Prati a Vigonza, lungo l’autostrada A4. La Procura ha richiesto l’ergastolo per l’imputato, Andrea Favero, coinvolto nel caso. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre si attendono le decisioni della corte.
Giada Zanola, 33 anni, fu trovata morta il 29 maggio 2024 sotto il cavalcavia di via Prati a Vigonza, sull’A4. Per l’accusa, l’ex compagno Andrea Favero l’avrebbe stordita con psicofarmaci e poi gettata nel vuoto. Oggi dovrebbe arrivare la sentenza di primo grado. L'accusa chiede il massimo della pena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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