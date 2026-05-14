Ozempic face? Bartoletti | Come prevenirla e ripristinare i volumi

Recentemente si sono diffuse notizie riguardanti un effetto collaterale legato all’uso di farmaci a base di Glp-1, come Ozempic. Questi medicinali, impiegati principalmente per il trattamento del diabete e della perdita di peso, sembrano causare, in alcuni casi, un progressivo assottigliamento del volto, con zigomi meno pronunciati e una mandibola meno definita. La questione è stata affrontata da esperti che hanno spiegato come prevenire questa problematica e come ripristinare i volumi persi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui