Ozempic face? Bartoletti | Come prevenirla e ripristinare i volumi
Recentemente si sono diffuse notizie riguardanti un effetto collaterale legato all’uso di farmaci a base di Glp-1, come Ozempic. Questi medicinali, impiegati principalmente per il trattamento del diabete e della perdita di peso, sembrano causare, in alcuni casi, un progressivo assottigliamento del volto, con zigomi meno pronunciati e una mandibola meno definita. La questione è stata affrontata da esperti che hanno spiegato come prevenire questa problematica e come ripristinare i volumi persi.
Una specie di contrappasso: mentre i chili di troppo volano via dalla bilancia con l’aiuto dei farmaci Glp-1, il volto appare via via più scavato, gli zigomi meno pieni, la linea della mandibola meno definita. Insomma, all’improvviso lo specchio ci mostra più vecchi: “È l’ Ozempic face, un fenomeno collegato al dimagrimento rapido consentito dalle incretine, che modifica viso e corpo. La risposta della medicina estetica punta soprattutto a riempire questi vuoti e a ripristinare i volumi”, spiega a LaSalute di LaPresse il presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime) Emanuele Bartoletti, alla vigilia del 47.mo congresso della società scientifica, in programma da domani nella Capitale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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