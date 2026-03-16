Negli ultimi anni si parla sempre più di Ozempic Face, un termine che si riferisce a un volto molto sottile, associato all’uso di determinati farmaci per la perdita di peso. La frase circola tra influencer e sui social, dove si discute di come questa tendenza ricordi lo stile chiamato un tempo heroin chic, diffuso negli anni Novanta. La questione riguarda in particolare l’aspetto estetico di chi si sottopone a queste cure.

Negli Anni 90 si chiamava heroin chic. Oggi, nella cultura pop e sui social, quella stessa ossessione per la magrezza estrema ha trovato un nuovo nome: Ozempic Face. Non si può negare che gli Anni 90 e Y2K siano stati memorabili, anche se purtroppo non sempre per i motivi giusti. Da un lato è sicuramente benevenuta la nostalgia per il minimalismo chic di Carolyn Bessette Kennedy, il grunge e le iconiche supermodel e per quell’estetica che ha definito un’era e che la GenZ ha riscoperto (e sta amando). Dall’altro lato invece, la pop culture alimentava l’ estetica della magrezza con copertine di tabloid e slogan bodyshaming, oggi il dibattito si svolge soprattutto online, tra analisi dermatologiche, speculazioni sulle celebrità e ricerche Google su Ozempic face prima e dopo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La Ozempic Face è il nuovo heroin chic?

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