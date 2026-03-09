Dopo un forte dimagrimento causato dall’uso di un farmaco, si osservano cambiamenti sulla pelle e sul volto. Si parla di un viso che appare svuotato, noto come «Ozempic face», e di cedimenti cutanei diffusi su tutto il corpo. Questi effetti sono stati segnalati in relazione all’assunzione del farmaco dimagrante più discusso. Le soluzioni di medicina estetica e chirurgia plastica vengono proposte per affrontare questi cambiamenti.

Il viso svuotato, la cosiddetta «Ozempic face», e i cedimenti cutanei che riguardano tutto il corpo, sono un'eredità dell'assunzione del farmaco dimagrante più discusso. Rappresentano un lato oscuro di cui non si parla spesso. Gli specialisti spiegano perché si manifestano questi fenomeni e quali sono le soluzioni per ritrovare l'armonia. «Ozempic face», ovvero la pelle del viso che appare svuotata e cadente, è la manifestazione evidente che il farmaco agonista del recettore GLP-1, che riduce i livelli di zucchero nel sangue favorendo la perdita di peso, è responsabile dell'invecchiamento precoce dell'epidermide.

© Vanityfair.it - «Ozempic face» e la pelle che appare «invecchiata» dopo un forte dimagrimento: le soluzioni di medicina estetica e di chirurgia plastica

