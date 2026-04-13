Otto e Mezzo Italo Bocchino smonta Massimo Giannini | Anche il tuo amato Stalin

Nella puntata di lunedì 13 aprile di Otto e Mezzo, su La7, si è parlato di Donald Trump e delle sue dichiarazioni. Durante il programma, sono stati discussi gli attacchi del presidente americano a Leone XIV. Italo Bocchino ha commentato le affermazioni di Massimo Giannini, citando anche Stalin. La conduttrice Lilli Gruber ha introdotto i temi riguardanti le dichiarazioni di Trump e le reazioni politiche.

Donald Trump al centro di Otto e Mezzo. Nella puntata di lunedì 13 aprile su La7, Lilli Gruber introduce gli attacchi del presidente americano a Leone XIV. Inutile dire che subito a prendere la palla al balzo ci pensa Massimo Giannini, che non perde occasione per attaccare il governo italiano: " Giorgia Meloni non è mai netta con Trump, ma ora comincia a dire qualcosa. Il lungo addio è iniziato, le basterà?". Immediata la reazione di Italo Bocchino: "Meloni è amica del presidente americano, come tutti lo sono stati prima di lei con gli altri presidenti americani. Se ci fosse stato Conte o Schlein avrebbero avuto ottimi rapporti con Trump. Meloni quando non era d'accordo, lo ha sempre detto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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