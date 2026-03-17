Buon Compleanno Ivan Provedel Giovanni Trapattoni Sydne Rome

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità italiane e internazionali. Tra queste ci sono il portiere di calcio Ivan Provedel, il tecnico Giovanni Trapattoni e l'attrice Sydne Rome. Inoltre, si ricorda il compleanno di Edin Dzeko, Marco Ferrazzoli, Alfio Caruso e Patrizia Toia. Una giornata dedicata alle celebrazioni per queste figure di diversa provenienza e ambito.

Buon Compleanno Edin Dzeko, Trapattoni, Sydne Rome, Marco Ferrazzoli, Alfio Caruso, Patrizia Toia, Kurt Russell, Paolo di Giannantonio, Marco Miccoli, Rob Lowe, Luca Volonté, Simona Vicari, Alberto Pomini, Alvaro Recoba, Emanuel Rivas, Paolo Sammarco, Davide Brivio, Ivan Provedel, Marco Crimi, Pietro Pellegri. Oggi 17 marzo compiono gli anni: Marco Ferrazzoli, giornalista; Valerio Adami, pittore; Giovanni Trapattoni, ex calciatore Milan, allenatore; Norman Mozzato, attore, doppiatore, regista; Silvano Vincenzi, ex calciatore Parma, Venezia; Antonio Saltini, giornalista, scrittore; Roberto Speciale, generale, politico; Eros Baldissera, arabista; Claudio Carnieri, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon Compleanno Ivan Provedel, Giovanni Trapattoni, Sydne Rome Articoli correlati Buon compleanno Paul Pogba, Gian Antonio Stella, Ivan VargicBuon compleanno Gian Antonio Stella, Paul Pogba, Edmonda Aldini, Raffaele Guariniello, Giuseppe Sottile, Carlo Fontana, Nino Rizzo Nervo, Riccardo... Sydne Rome: “Dopo l’incidente il viso era paralizzato, ho aspettato 16 anni per riavere la mia faccia”L'attrice Sydne Rome è stata ospite de La Volta Buona, dove ha raccontato l'incidente stradale di cui fu vittima nel 2009 e che le portò una paralisi... Aggiornamenti e notizie su Buon Compleanno Ivan Temi più discussi: Operato Provedel: ecco l’esito dell’intervento; La Lazio perde Provedel: si opererà per un problema alla spalla; Il chirugo Di Giacomo: Non bisogna aver fretta con Provedel. Buon compleanno Ivan, alle Muse. Filippo Graziani con i brani del padre‘Filippo Graziani OTTANTA. Buon Compleanno Ivan’. C’è già tutto nel titolo il senso del concerto in programma stasera (ore 21)... ‘Filippo Graziani OTTANTA. Buon Compleanno Ivan’. C’è già tutto nel ... ilrestodelcarlino.it Ottanta. Buon compleanno Ivan. Filippo Graziani in tour nel nome del padreDopo il grande successo dell’album Ivan Graziani - Per gli amici, pubblicato lo scorso 26 gennaio con la storica etichetta Numero 1/Sony, e il tour omonimo che ha raccolto oltre 50 date per lo più ... corriereadriatico.it Buon Compleanno Ivan Saio - facebook.com facebook