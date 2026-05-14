A Ottana, la festa di San Nicola si arricchisce di un momento musicale con l'esibizione di Baby K, che ha animato l'evento. La giornata prevede anche la tradizionale processione solenne, accompagnata da persone in costumi tipici. La celebrazione riunisce elementi religiosi e culturali, attirando l’attenzione dei partecipanti e dei visitatori. La presenza dell’artista ha aggiunto un tocco di modernità alla manifestazione, che si svolge tra fede e tradizione.

? Punti chiave Come faranno i giovani a unire fede e musica pop?. Chi accompagnerà la processione solenne tra i costumi tradizionali?. Cosa accadrà domenica pomeriggio dopo le celebrazioni religiose?. Quali attività sono previste per i bambini durante la festa?.? In Breve Novena quotidiana alle 17:00 fino alla domenica 17 maggio 2026.. Benedizione cavalieri alle 10:00 e processione con gruppo Sor Boes Mudaoso.. Sabato 16 maggio concerto di Baby K seguito dal dj set di Pietro Orani.. Domenica pomeriggio giochi per bambini e concerto di Maria Luisa Congiu alle 21:45.. Ottana si prepara ad accogliere i festeggiamenti per San Nicola con un programma che parte dall’8 maggio e si concluderà il 16 maggio 2026, unendo la devozione religiosa alle grandi serate di musica moderna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ottana, tra fede e musica: Baby K scalda la festa di San Nicola

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