Con l’esposizione della statua del Santo in Basilica, preceduta da una piccola processione e dallo spettacolo dei timpanisti e sbandieratori dell’associazione "Militia Sancti Nicolai", ha preso ufficialmente il via a Bari la Sagra di San Nicola 2026. La giornata dedicata ai riti religiosi, ha visto la celebrazione delle messe a cadenza regolare (dalle 07.30 alle 20.30) per culminare nel pomeriggio con la processione e la benedizione del rettore della Basilica padre Giovanni Distante. La festa «Auguro a tutti una sagra di pace e di gioia per tutti quanti – ha detto ai fedeli in piazza – che San Nicola ci possa infondere tanta forza e tanta tenacia.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari celebra San Nicola: festa al via. La statua tra i fedeli: «Che sia una sagra di pace»

Santo del Giorno 6 Dicembre | San Nicola di Bari | Il Vescovo della Carità che Ispirò Babbo Natale

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