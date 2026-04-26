L’impresa di De Rossi | l’Ostiamare vola in Serie C e rilancia il litorale

Il 26 aprile, l'Ostiamare ha conquistato la promozione in Serie C, sotto la guida di Daniele De Rossi. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi e la comunità locale. Nel frattempo, il sindaco di Roma ha annunciato celebrazioni ufficiali al Campidoglio e ha previsto investimenti per migliorare le infrastrutture nel quartiere di Ostia, rafforzando l’impegno per lo sviluppo della zona.

? Cosa sapere L'Ostiamare di Daniele De Rossi ottiene la promozione in Serie C il 26 aprile.. Il sindaco Gualtieri pianifica celebrazioni al Campidoglio e nuovi investimenti infrastrutturali a Ostia.. Domenica 26 aprile 2026, l’Ostiamare conquista la promozione in Serie C trasformando il destino sportivo del litorale romano grazie al progetto guidato da Daniele De Rossi. Il traguardo raggiunto dalla squadra di Ostia segna un punto di svolta per l’intero territorio costiero. Il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato come questo successo sia il risultato diretto di una crescita strutturata, partita dai ragazzi più giovani e consolidatasi nel tempo attraverso un lavoro corale tra staff e calciatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’impresa di De Rossi: l’Ostiamare vola in Serie C e rilancia il litorale Notizie correlate Leggi anche: De Rossi in lacrime per il suo Ostiamare in Serie C: un capolavoro dell'ex giallorosso L’Ostiamare centra la promozione in Serie C, De Rossi si commuove: “Felicissimo per i ragazzi”(Adnkronos) – Grande festa per per l'Ostiamare che ha vinto il suo girone di Serie D e ha conquistato la promozione in Serie C dopo 35 anni. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’IMPRESA DEI GIOVANI GIALLO-ROSSI; Capolavoro Ostiamare: promossa in serie C. Onorato: Vittoria di un territorio; Semaforo verde per le città del Molise, rosso per le aree rurali della Liguria: così l'Istat riscrive le mappe della povertà educativa; Il messaggio di De Rossi al suo Genoa: Se sfruttiamo il match point di Pisa, siamo salvi. L'Ostiamare centra la promozione in Serie C, De Rossi si commuove: Felicissimo per i ragazziL'impresa è stata celebrata anche da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: 'Vittoria di un intero territorio' ... adnkronos.com De Rossi piange in diretta, la scoperta da brividi: Non ci credoLa serata di campionato tra Genoa e Como lascia spazio anche a un momento di forte emozione che va oltre il campo. In collegamento con Dazn, Daniele De Rossi ... thesocialpost.it Pranzo, martedì 21 aprile 2026 Spaghetti con salsiccia italiana dolce, piselli, fagiolini haba, pomodorini rossi e salsa di peperoni dolci Ingredienti per la salsa di peperoni dolci: - 2 peperoni rossi, 1 peperone giallo e 1 peperone arancione, tagliati a julienne, co - facebook.com facebook Calcio: Ostiamare promossa in C, De Rossi si emoziona: "E' una gioia familiare e umana. Il Dio del calcio mi ha messo una mano in testa, Genoa salvo e Ostia promosso" #ANSA x.com