Ostiamare torna in Serie C dopo più di trent’anni. La squadra ha ottenuto la promozione e la festa si è estesa anche a uno dei proprietari, Daniele De Rossi. La società ha comunicato ufficialmente il passaggio di categoria, segnando un momento importante nella sua storia. La squadra si prepara ora a disputare il campionato di terza serie, dopo un lungo periodo di assenza.

Lukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Tra gelo e ‘tradimenti’ Zanotti strega mezza Europa: tre big estere sulle tracce dell’ex Inter, ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione Calciomercato Inter: Frattesi lascerà i nerazzurri in estate! Decisione presa, ma può rimanere in Serie A. Quali club possono prenderlo Sassuolo, Carnevali cambia le carte in tavola: «Non è detto che dobbiamo cedere Muharemovic, con alcuni club non abbiamo ancora parlato! Grosso può ambire a grandi club» Chivu analizza nel post gara: «Inchiesta? Sono pagato per allenare. Diamo onore al Torino che non ha mai mollato e poteva anche andare in vantaggio» Infortunio Rovella, obiettivo Coppa Italia: il centrocampista accelera il recupero.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ostiamare torna in Serie C dopo oltre trent’anni! Festeggia anche uno dei proprietari… Daniele De Rossi!

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