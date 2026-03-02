Litiga con il compagno che deve sposare e lo accoltella quando è ancora a letto | 68enne denunciata

Una donna di 68 anni è stata denunciata a Cuggiono, in provincia di Milano, dopo aver ferito con un coltello il suo compagno mentre era ancora a letto. L’episodio è avvenuto in presenza di altri membri della famiglia e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La donna è stata portata in commissariato e ora si trova sotto indagine per lesioni.

Una 68enne è stata denunciata per lesioni dopo aver ferito il compagno con un coltello a Cuggiono (Milano). I due avrebbero discusso per questioni economiche e in questi giorni avrebbero dovuto sposarsi.