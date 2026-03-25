Ostia litiga col coinquilino e lo accoltella con una lama da macellaio | è grave
Un uomo ha avuto una lite con il coinquilino e lo ha ferito con una lama da circa 50 centimetri. Dopo averlo colpito, si è allontanato dal luogo dell’aggressione e ha chiesto aiuto a un conoscente, cercando di nascondersi. La polizia ha arrestato l’autore dell’attacco, che si trova ora in condizioni gravi.
Lo ha accoltellato con una lama da 50 centimetri ed è scappato a chiedere aiuto per nascondersi da un conoscente: arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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