Accoltellato in casa dalla compagna durante una lite | finisce in ospedale

Un uomo di 71 anni è stato ferito con un coltello dalla compagna di 68 anni durante una lite nella loro casa a Cuggiono, in provincia di Milano. L'aggressione è avvenuta lunedì mattina, portando l'uomo al pronto soccorso con ferite al torace. La donna è stata identificata come responsabile dell'accoltellamento. La vicenda si è svolta all’interno dell’abitazione dei due.

È successo a Cuggiono, hinterland ovest di Milano, nella mattinata di lunedì 2 marzo. Ferito un anziano di 71 anni La lite, poi le coltellate al torace e la corsa al pronto soccorso. Un anziano di 71 anni è stato accoltellato dalla compagna 68enne nella loro abitazione di Cuggiono (hinterland Ovest di Milano) nella mattinata di lunedì 2 marzo. Tutto è accaduto intorno alle 7.15, come appreso da MilanoToday. I due, stando a una prima ricostruzione, avrebbero avuto una violenta lite verbale che poi è passata alle vie di fatto: la donna, cittadina russa, ha impugnato un coltello e si è scagliata contro il compagno causandogli alcune ferite all’addome. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Accoltellato a Rialto durante una lite, ragazzo all'ospedaleNella notte tra venerdì e sabato un'aggressione nata probabilmente per motivi futili.

Accoltellato dal padre durante una lite: giovane in ospedaleUna violenta lite in famiglia è degenerata in un accoltellamento nella serata di ieri a Sarno.

Terrore a Selargius: Lite Familiare Finisce in Tragedia

Altri aggiornamenti su Accoltellato.

Temi più discussi: Parolacce davanti alla partita in tv, la moglie pensa siano contro di lei e lo accoltella; Parolacce e insulti durante Atalanta-Napoli: la moglie pensa che siano per lei e accoltella il marito; Insulti alla tv davanti a partita del Napoli, moglie accoltella marito; Accoltellato al collo a Rialto, i responsabili si nascondevano a casa della nonna per sfuggire alla cattura: Dicevano 'fa freddo' per...

Giallo a Priaruggia: 40enne accoltellato in casa, indagini in corsoSono ancora offuscati i contorni di un accoltellamento avvenuto domenica sera in un appartamento a Priaruggia. Un uomo di 40 anni italiano è stato raggiunto da almeno tre fendenti inferti con un’arma ... primocanale.it

Accoltellato al collo a Rialto, i responsabili si nascondevano a casa della nonna per sfuggire alla cattura: «Dicevano 'fa freddo' per non uscire»VENEZIA - Quando sono arrivati in laguna, a fine gennaio, uscivano praticamente ogni sera. «Poi, da un giorno all'altro, si sono piantati in casa. Se chiedevo loro perché, ... ilgazzettino.it

Un uomo avrebbe accoltellato diverse persone a Edimburgo x.com

Si svolge oggi l'autopsia sul corpo del 60 enne trovato accoltellato al costato nel bagno della sua casa a Viale degli Aranci a Sant'Egidio del Monte Albino. Molti misteri ed ombre I medici dovranno verificare se sia stata l'arma da taglio a provocare la morte dell - facebook.com facebook