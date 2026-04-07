Dopo una vita segnata da lavoro e sacrificio arriva il traguardo | la signora Argia soffia sulle 100 candeline

Una donna ha raggiunto il traguardo dei 100 anni durante la domenica di Pasqua, festeggiando con una cerimonia organizzata in suo onore. La signora Argia Amadori, dopo una vita dedicata al lavoro e ai sacrifici, ha spento le sue prime cento candeline circondata da familiari e amici. La celebrazione è avvenuta in un giorno speciale, segnato da ricordi e momenti di condivisione.

La centenaria è nata a Reda, una piccola frazione nel Comune di Faenza, nel 1926. Per tutta la vita si è dedicata con impegno alla cura della famiglia e al lavoro. A festeggiarla anche la sindaca Valentina Palli Una doppia festa quella organizzata per Argia Amadori che ha compiuto 100 anni proprio il giorno di Pasqua. Lo scorso 5 aprile a portarle gli auguri, anche a nome di tutta la città, è stata la sindaca di Russi, Valentina Palli. Argia, rimasta orfana di padre a soli 17 anni, insieme alle sue tre sorelle ha vissuto una vita segnata da impegno, lavoro e sacrificio. Ha condiviso 53 anni felici con il marito e oggi è circondata dall’affetto della figlia Maria Grazia e degli amati nipoti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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