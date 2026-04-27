Una vita spesa per la cura della famiglia e oggi il traguardo | la lughese Venere soffia sulle 100 candeline

Sabato 25 aprile, una donna residente nella zona di Lughese ha compiuto 100 anni. La festeggiata, conosciuta per aver dedicato la sua vita alla cura della famiglia, ha raggiunto questa storica età. La cerimonia per il compleanno si è svolta con familiari e amici presenti, che hanno condiviso il momento di festa. La donna ha vissuto un lungo percorso di vita, che oggi si conclude con questo importante traguardo.

Sabato 25 aprile, la lughese Venere Alboni ha raggiunto un grande traguardo soffiando sulle sue cento candeline. Circondata dall'affetto dei suoi cari, nella casa in cui vive da anni, la neocentenaria ha ricevuto la visita della sindaca di Lugo Elena Zannoni, che le ha portato in omaggio una.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Una vita spesa a fianco degli studenti, la storica maestra soffia sulle 100 candelineA celebrare il traguardo insieme alla centenaria anche il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora Cristina Baldini, presenti alla festa con un omaggio... Dopo una vita segnata da lavoro e sacrificio arriva il traguardo: la signora Argia soffia sulle 100 candelineLa centenaria è nata a Reda, una piccola frazione nel Comune di Faenza, nel 1926. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Una vita spesa per la cura della famiglia e oggi il traguardo: la lughese Venere soffia sulle 100 candeline; Bacio Luna Venere, la congiunzione astrale tra le stelle delle Pleiadi. Foto; Porto Venere, il comitato Il Frastaglio: Difendiamo il patrimonio pubblico. No alla sua svendita, sì alla salvaguardia della sua unicità; Allineamento di quattro pianeti del sistema solare: cos'è e quando vederlo. Una vita spesa per la cura della famiglia e oggi il traguardo: la lughese Venere soffia sulle 100 candelineSabato 25 aprile, la lughese Venere Alboni ha raggiunto un grande traguardo soffiando sulle sue cento candeline. Circondata dall'affetto dei suoi cari, nella casa in cui vive da anni, la neocentenaria ... ravennatoday.it Convivio Agrifood: La “Venere” del Visarno e il Temenos Nazionale si sposta a Napoli Continua a leggere: https://www.belvederenews.net/convivio-agrifood-la-venere-del-visarno-e-il-temenos-nazionale-si-sposta-a-napoli/ - facebook.com facebook