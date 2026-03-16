Gleison Bremer esprime grande felicità per la sua convocazione con la nazionale brasiliana, segnando il suo ritorno in selezione dopo quasi due anni. Il difensore della Juventus ha affrontato periodi complicati prima di ricevere questa chiamata. La notizia è stata comunicata dalla stessa fonte, evidenziando l’importanza di questo evento per il calciatore.

Gleison Bremer è molto felice per la convocazione con la nazionale brasiliana. Vediamo le parole del difensore bianconero. Gleison Bremer torna ufficialmente in nazionale dopo le esclusioni degli ultimi mesi, dovute ai problemi fisici patiti. Il difensore della Juve è felicissimo della chiamata di Ancelotti, come dimostrano le sue parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE LA FELICITA’ – « È un’enorme felicità tornare nella nazionale brasiliana quasi due anni dopo. Ho attraversato momenti molto difficili, un grave infortunio al ginocchio e poi un altro intervento al menisco, ma la speranza di tornare in nazionale e lottare per un posto nella Coppa del Mondo è sempre stata lì » OBIETTIVO – « La nazionale è sempre stato uno dei grandi obiettivi, anche quando mancavano ancora molti giorni di recupero e tutto sembrava molto lontano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer gioisce per la convocazione con il Brasile: «È un’enorme felicità tornare in nazionale quasi due anni dopo, ho attraversato momenti difficili»

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