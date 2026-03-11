Più posti letto e nuovi reparti | così la Regione vuole potenziare gli ospedali di Roma I numeri

La Regione ha approvato la pianificazione della rete ospedaliera per il periodo 2026-2028, con l’obiettivo di aumentare i posti letto negli ospedali di Roma, ridurre il sovraffollamento nei pronto soccorso e creare nuovi reparti. La decisione riguarda specificamente le strutture sanitarie della capitale e si concentra sull’ampliamento delle capacità assistenziali. La programmazione entrerà in vigore nei prossimi anni.

La giunta regionale ha approvato la programmazione della rete ospedaliera per il 2026-28. Tra i primi obiettivi: la riduzione della pressione nei pronto soccorso e del pendolarismo sanitario Più posti letto negli ospedali, riduzione del sovraffollamento dei pronto soccorso e nuovi reparti. La giunta regionale ha approvato la programmazione della rete ospedaliera per il 2026-2028. Un documento arrivato a seguito di un confronto ripetuto tra la Direzione Salute e integrazione socio-sanitaria, le Aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie coinvolte e gli enti locali. Diverse le novità previste. Sulla base dei dati relativi agli anni precedenti e alle analisi svolte dalla Direzione Salute e integrazione socio-sanitaria è stato stilato un piano su più fasi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

