Lazio | 1.000 nuovi posti letto per salvare gli ospedali

La giunta regionale del Lazio ha approvato una pianificazione ospedaliera per il triennio 2026-2028, con l’intento di aggiungere 1.000 nuovi posti letto alle strutture della regione. La decisione mira a rafforzare la disponibilità di spazi per i pazienti negli ospedali di Roma, garantendo un incremento della capacità ricettiva delle strutture sanitarie locali.

La giunta regionale del Lazio ha dato il via libera a una programmazione ospedaliera che copre il triennio 2026-2028, con l’obiettivo di incrementare significativamente la capacità ricettiva delle strutture sanitarie romane. Il piano prevede l’attivazione di oltre mille nuovi posti letto e l’apertura di reparti specializzati per ridurre la pressione sui pronto soccorso e contrastare il pendolarismo sanitario verso altre regioni. I numeri indicati nel documento approvato indicano un aumento della dotazione totale a 21.956 posti letto per l’intera regione, includendo anche le sedi pediatriche e metropolitane. Questa espansione si concentra sulla creazione di aree critiche, post-acute e chirurgiche per garantire tempi di attesa conformi agli standard nazionali e diminuire i costi legati alla mobilità passiva dei pazienti fuori regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

